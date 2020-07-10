«Она смогла меня простить»: изменивший жене Венгржановский вернулся домой

Экс-участник скандального проекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский, наконец, определился, с кем готов связать свою судьбу. Долгое время молодой человек выбирал между беременной любовницей Валерией и супругой Дарьей, но в конечном счете отдал предпочтение последней.

Как известно, Венцеслав и Дарья официально узаконили отношения совсем недавно — 20 марта. При этом разлад у звезды «Дома-2» с избранницей произошел прямо на банкете по случаю бракосочетания: его бывшая любовница Лера объявила, что ждет ребенка в присутствии законной супруги, что вынудило шокированную женщину покинуть торжество. Вскоре Дарья предприняла несколько попыток свести счеты с жизнью. К счастью, барышню удалось спасти.

«Если честно, я не верил, что мы с женой сможем переступить через все обиды. Но мы встретились и поговорили, как взрослые люди. Я благодарен Даше за то, что она смогла меня простить. Очень этому рад. Что касается ребенка Леры, то все вместе будем принимать решение. Не обошлось без помощи моего продюсера Дианы Бичаровой. Она мне посоветовала найти компромисс. Сейчас мы с Дашей живем вместе, у нас все хорошо», — отметил Венгржановский в беседе со Starhit.

Instagram @ventz_vengrzhanovsky

Сама Дарья позже призналась, что не могла долго злиться на супруга, поскольку искренне любит его. Но вместе с тем отметила, что именно продюсер Диана «вправила ей мозги» и заставила пойти на компромисс с некогда изменившим ей Венцеславом.

«Мы с мужем помирились. Когда есть любовь, можно простить все. Я тоже благодарна Диане. Я не очень уравновешенный человек, могу пороть горячку, но поставить точку в отношениях можно всегда, а заново построить — редко. Это послание всем женщинам», — заявила избранница Венгржановского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная Венцеслава Венгржановского Дарья объяснила, почему у пары до сих пор нет детей.