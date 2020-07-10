Мария Лиман приехала в Россию и разделась до трусов

Модель Мария Лиман опубликовала очередное сексуальное фото в своем Instagram. На фотографии девушка продемонстрировала ягодицы в черных трусиках танга. Она также поставила нетипичную для себя геолокацию — Кабардино-Балкарская Республика.

«Yes or Not?» — написала Мария.

Фото: Instagram @liman_maria

Фолловеры завалили Лиман вопросами по поводу ее местонахождения. Обычно модель проживает в Великобритании, либо путешествует по миру. Последний раз ее можно было застать в Лондоне и на Бали. Но на этот раз почему-то оказалась в России. Поклонники Марии предполагают, что она находится в Нальчике, если географическая метка в посте не окажется шуткой.

«Уже в России?!» — спросила подписчица.

«Нальчик? Серьезно? Стой там, уже еду с буркой, чтобы похитить тебя», — пошутил мужчина в комментариях.

«Никогда еще Нальчик не был так прекрасен», — отметил кто-то.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Марие Лиман угрожает судом за мошенничество сын азиатского миллионера.