Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери

Валентин Черников
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14-летняя Ариадна предпочла роскошному особняку балерины дом отца.

Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери

Фото: Instagram @volochkova_art

Дочь балерины Анастасии Волочковой — 14-летняя Ариадна живет в центре Москвы с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным. Несмотря на то, что наследнице сполна хватило бы места в роскошном особняке балерины, девочка там не поселилась. Такое решение приняла она сама, о чем рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

По словам Ариадны, центр ей гораздо удобнее. Два года назад она перешла в новую школу. Чтобы успевать на занятия, ей приходилось вставать в шесть утра. По пути из подмосковной деревни Глухово, где расположен дом Волочковой, она не раз застревала в пробках на час-полтора.

«Было сложно совмещать это с тренировками и другими увлечениями. Поэтому мы решили с мамой, что мне будет так проще строить свою жизнь — в центре», — объяснила дочь артистки.

Как добавила Ариадна, жить с отцом ей нравится. Она любит папу и маму одинаково, и с обоими у нее прекрасные отношения. Девочка переживает лишь из-за того, что родители не ладят между собой. Претензии, которые появляются у них друг к другу, они высказывают дочери. Отношения Волочковой и Вдовина испортились через год после рождения дочери, и в результате они расстались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова самостоятельно подстригла кусты на своем участке.

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