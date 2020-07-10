«Я украла и счастлива!» — Лолита стащила платье в дорогом бутике
Певица похитила вещь из коллекции знаменитого кутюрье Игоря Гуляева.
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Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; Instagram @lolitamilyavskaya
Кража Лолиты Милявской в дорогом бутике попала на камеру. Замаскировавшись под темными очками, певица стащила платье из коллекции своего друга — российского дизайнера, кутюрье и телеведущего Игоря Гуляева.
Видео этого момента она опубликовала в Instagram. Там же артистка призналась, что сознательно пошла на «преступление» и нисколько о том не жалеет. Хотя и признает, что такое деяние уголовно наказуемо. Но на этот случай она пообещала обратиться к «звездному» адвокату Сергею Жорину. Как известно, помимо Лолиты его услугами пользуются Евгений Петросян, Бари Алибасов, Максим Фадеев и другие селебрити.
«158 статья Уголовного кодекса! Я украла и счастлива! Воровать у друзей лучше всего. Меня отмажет мой любимый адвокат Жорин», — написала Милявская.
В комментариях подписчики похвалили артистку за хорошее чувство юмора и креатив. На ее шутку многие ответили в том же ключе.
«А вы хулиганка»;
«За такое воровство Игорь Гуляев еще и приплатить должен»;
«Лолита, возьми и на меня. Размер скину», — отреагировали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита запретила дочери общаться с друзьями.
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