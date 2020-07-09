«Боялась не оргий»: Лолита запретила дочери общаться с друзьями

Лолита Милявская из-за пандемии коронавируса вот уже несколько месяцев не имеет возможности увидеться с самыми близкими людьми — 77-летней мамой и 21-летней дочерью Евой, которые живут в Киеве. Несмотря на то, что на Украину певицу не пускают (она находится в «невъездном» черном списке), обычно семья воссоединялась летом на отдыхе за границей. В этом году даже так встретится не получится. Как переживают эпидемию ее родные в Киеве, Лолита рассказала в интервью интернет-порталу «Дни.ру».

«Я запретила им выходить на улицу из-за эпидемии. Поэтому мама полтора месяца дышала воздухом на балконе, там же поставили компьютер и для онлайн занятий Евы. Правда, несколько раз она выбиралась в университет, но с соблюдением всем норм безопасности в строго определенное для нее там время», — поделилась Милявская.

По ее словам, подруги дочери звали ее с компанией на дачу, однако певица не позволила Еве поехать.

«Боялась не оргий или пьянок, а именно за безопасность в плане коронавируса», — признается звезда.

Лолита не без гордости рассказала, что в этом году Ева закончила второй курс филфака Варшавского университета, на днях сдала последний экзамен.

«Результатов пока не знаю, но уверена, что все хорошо. Ведь на прошлых экзаменах Ева получала по 90 из 100 возможных баллов», — рассуждает артистка.

По ее словам, у девушки явная склонность к языкам — она говорит на русском, украинском, английском, немецком и польском языках. Нынешним летом, вынужденно оставаясь дома, Ева зря времени не теряла — много читала, причем книги на иностранных языках, смотрела фильмы без перевода.

«Такая усидчивость у Евы была не всегда, но моя мама очень серьезно ею занималась, а потом сама дочка повзрослела и поняла, как важно иметь качественное образование, которое сможет прокормить», — пояснила Лолита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лолита Милявская оставила единственную дочь без наследства.