Когда трамваи и троллейбусы в Петербурге возобновят работу до полуночи?

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Карина Бернтгольц
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В связи с постепенным снятием ограничений в Северной столице наземный транспорт возвращается к полноценному режиму работы.

Когда трамваи и троллейбусы в Петербурге возобновят работу до полуночи?

Фото: ТАСС / Коньков Сергей

Трамваи и троллейбусы в Санкт-Петербурге возобновляют полноценную работу по прежнему графику. С 13 июля в Северной столице продлевается время движения наземного транспорта. Теперь он будет функционировать так же, как до введения режима ограничений. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».

Отмечается, что на этой неделе уже была возобновлена работа двух маршрутов, а на 20 из них был выведен дополнительный подвижной состав. С 13 июля восстановится движение еще шести маршрутов трамваев и троллейбусов в разных частях города. К прежнему режиму функционирования вернутся трамваи № А и 41, а также троллейбусы № 1, 21, 24 и 36.

Временно закрытыми на очередном этапе снятия ограничений останутся только маршруты троллейбусов № 28, 33 и 42, а также трамвайный маршрут № 56.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возобновлении работы метро по прежнему графику.

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