Почему поздно просыпаться опасно для здоровья и как восстановить режим?

Современный ритм жизни многих заставляет отказаться от правильного режима сна. Кто-то в связи с большой загруженностью очень мало спит, другие выполняют часть работы ночью и поздно ложатся, третьи — любят понежиться в кровати на выходные, сбивают привычный график и просыпаются ближе к обеду. Все это негативно сказывается на здоровье нашего организма. О том, почему важно выработать режим сна, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов.

Он напомнил, что многие сталкиваются с недомоганием, именуемым джетлагом — сбоем суточных биологических ритмов организма.

«Социальный джетлаг — довольно распространенная проблема в современном обществе. Ей даже придумано народное название „понедельник — день тяжелый“, что связано с тем, что люди поздно просыпаются и поздно ложатся спать. <…> То есть люди смещают свои биологические часы, <…> возникает дефицит сна, и появляется дневная сонливость, снижение работоспособности», — рассказал врач.

По словам Кудинова, особенно опасно постоянно нарушать режим сна для тех, у кого наблюдаются проблемы с повышенным артериальным давлением. Постоянный сбой биологических часов может вызвать гипертонические кризы и другие проблемы со здоровьем.

«Любые нарушения сна, в том числе джетлаг, наиболее опасны для людей, у которых есть хронические заболевания. Нарушения сна приводят к ускорению процесса. Особенно это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Недосып и дневная сонливость также опасны для людей, которые задействованы на работе, требующей повышенной концентрации внимания», — подчеркнул сомнолог.

Он отметил, что для того чтобы не испытывать проблем с ранним пробуждением, готовиться к нему необходимо начать заранее: просыпаться на каждый день раньше на час, тем самым подводя биологические часы к рабочему графику.

«Помочь в этом вопросе могут препараты с содержанием мелатонина — это гормон сна, который вызывает предварительную сонливость. Также никто не отменял травы мяту, мелиссу, ромашку или настойку пиона. Но лучше справляться с этим вопросом самостоятельно», — добавил эксперт.

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