Автомобиль армии США попал в ДТП с грузовиком в Польше — видео

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Направлявшиеся на крупные учения НАТО американские военные не смогли доехать до полигона в Германии.

Фото, видео: YouTube / Loklany Reporter pl; 5-tv.ru

Крупные учения НАТО начались с серьезного ДТП. Американские военные, дислоцированные в Польше, не смогли доехать до полигона в Германии. На скользкой дороге водитель трала, перевозившего бронеавтомобили, не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с фурой. От удара грузовики вылетели в кювет и повредили линии электропередачи. В результате аварии ближайший населенный пункт остался без света.

Удивительно, но водитель фуры не пострадал, чего не скажешь о военных. Двое американцев госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

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