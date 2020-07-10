Автомобиль армии США попал в ДТП с грузовиком в Польше — видео
Направлявшиеся на крупные учения НАТО американские военные не смогли доехать до полигона в Германии.
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Фото, видео: YouTube / Loklany Reporter pl; 5-tv.ru
Крупные учения НАТО начались с серьезного ДТП. Американские военные, дислоцированные в Польше, не смогли доехать до полигона в Германии. На скользкой дороге водитель трала, перевозившего бронеавтомобили, не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с фурой. От удара грузовики вылетели в кювет и повредили линии электропередачи. В результате аварии ближайший населенный пункт остался без света.
Удивительно, но водитель фуры не пострадал, чего не скажешь о военных. Двое американцев госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
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