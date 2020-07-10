Крупные учения НАТО начались с серьезного ДТП. Американские военные, дислоцированные в Польше, не смогли доехать до полигона в Германии. На скользкой дороге водитель трала, перевозившего бронеавтомобили, не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с фурой. От удара грузовики вылетели в кювет и повредили линии электропередачи. В результате аварии ближайший населенный пункт остался без света.

Удивительно, но водитель фуры не пострадал, чего не скажешь о военных. Двое американцев госпитализированы с травмами средней степени тяжести.