«Я умоляла меня отпустить»: Савичева вспомнила, как ушла от Фадеева ради ребенка
Звезда впервые рассказала, чего ей стоило появление на свет дочери Ани.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: Instagram @yuliasavicheva
Певица Юлия Савичева одна из немногих подопечных продюсера Максима Фадеева, кому после разрыва контракта удалось сохранить с ним хорошие отношения, а также не растерять былую славу. При этом немногие знают, чего на самом деле стоила Савичевой карьера артистки и через какие лишения ей пришлось пройти.
В последнем интервью KP.RU Юлия призналась, что одним из самых сложных периодов в ее жизни было время, когда она потеряла ребенка. Желание стать матерью было столь велико, что почти отчаявшаяся звезда решила сделать большой перерыв, чтобы восстановить женское здоровье и завершить обследование. Однако большой проблемой было правильно преподнести эту новость Фадееву.
«Это был гастрольный тур, во время которого специально, для соблюдения всех советов врачей, перелеты были отменены. Я помню, как в одном из городов я вышла на сцену и осознала, что в очередной раз ничего не получилось. В голове возникал только один вопрос: «А для чего все это нужно? Для кого?“» — вспоминала Юлия.
При этом Савичева добавила, что всегда мечтала о сцене и, безусловно, боялась надолго ее покидать. Но в то же время артистка понимала, что не может чувствовать себя счастливой женщиной, не познав радость материнства.
«Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу, и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей. Я понимала, что если сейчас не приму это решение — попаду в больницу, выжатая, как лимон, с подорванным здоровьем и буду никому не нужна. <…> Спустя неделю, после того, как мне казалось, что все потеряно и надежды больше нет, я узнала, что беременна», — призналась певица.
Сегодня Юлия Савичева — любимая жена и прекрасная мама трехлетней дочки Ани. Каждую свободную минуту артистка старается проводить с малышкой, обучая ее кулинарии и прочим женским премудростям.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юлия Савичева до сих пор винит себя в потере ребенка.
Читайте также
82%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?