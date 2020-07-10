«Я умоляла меня отпустить»: Савичева вспомнила, как ушла от Фадеева ради ребенка

Певица Юлия Савичева одна из немногих подопечных продюсера Максима Фадеева, кому после разрыва контракта удалось сохранить с ним хорошие отношения, а также не растерять былую славу. При этом немногие знают, чего на самом деле стоила Савичевой карьера артистки и через какие лишения ей пришлось пройти.

В последнем интервью KP.RU Юлия призналась, что одним из самых сложных периодов в ее жизни было время, когда она потеряла ребенка. Желание стать матерью было столь велико, что почти отчаявшаяся звезда решила сделать большой перерыв, чтобы восстановить женское здоровье и завершить обследование. Однако большой проблемой было правильно преподнести эту новость Фадееву.

«Это был гастрольный тур, во время которого специально, для соблюдения всех советов врачей, перелеты были отменены. Я помню, как в одном из городов я вышла на сцену и осознала, что в очередной раз ничего не получилось. В голове возникал только один вопрос: «А для чего все это нужно? Для кого?“» — вспоминала Юлия.

Instagram @yuliasavicheva

При этом Савичева добавила, что всегда мечтала о сцене и, безусловно, боялась надолго ее покидать. Но в то же время артистка понимала, что не может чувствовать себя счастливой женщиной, не познав радость материнства.

«Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу, и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей. Я понимала, что если сейчас не приму это решение — попаду в больницу, выжатая, как лимон, с подорванным здоровьем и буду никому не нужна. <…> Спустя неделю, после того, как мне казалось, что все потеряно и надежды больше нет, я узнала, что беременна», — призналась певица.

Сегодня Юлия Савичева — любимая жена и прекрасная мама трехлетней дочки Ани. Каждую свободную минуту артистка старается проводить с малышкой, обучая ее кулинарии и прочим женским премудростям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юлия Савичева до сих пор винит себя в потере ребенка.