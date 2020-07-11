«Понимаю, почему так происходит»: Савичева высказалась о череде разводов звезд

Юлия Савичева живет полной жизнью: любящий муж, чудесная дочь и успешная карьера, которую не разрушил уход из-под крыла продюсера Макса Фадеева. На фоне волны разводов звездных пар у нее есть несколько советов, как сохранить брак, пишет сайт KP.RU.

По мнению певицы, на ухудшение отношений многих звездных пар повлиял режим самоизоляции. В обычной жизни многие из них часто находятся в разъездах, на съемках и гастролях, поэтому могут забыть о мелких неурядицах дома, погрузившись с головой в работу. Но во время карантина это невозможно.

Для творческого человека сложно постоянно быть в одной и той же обстановке, наедине друг с другом, постоянно подстраиваясь под привычки второй половины. Если нет навыка уступать и идти на компромисс, все может закончиться расставанием.

«Это печально, но я понимаю почему так происходит», — отметила Савичева.

Певица знает, о чем говорит — несколько лет назад они с мужем тоже переживали нелегкие времена. Она долго пыталась забеременеть, пережила выкидыш, работала на износ, муж пропадал в студии. Но они смогли найти выход.

«Мы с мужем уже переживали подобный этап, когда приняли решение на время отложить мою творческую деятельность и заняться здоровьем. Каждый день мы заново узнавали друг друга, открывали для себя то, чего не знали раньше», — откровенно рассказала звезда российской сцены.

Временный уход в тень от света софитов действительно спас их брак. Родилась дочь Аня, супруги лучше узнали друг друга и смогли наладить незримую связь. Сейчас Юлия вернулась на эстраду, но не забывает уделять время любимой семье.

«Главное — по-настоящему любить и беречь друг друга, разговаривать даже о самом непростом», — дала Савичева совет всем коллегам по цеху, кто переживает кризис в семейных отношениях.

Однако уверенности в том, что ее опыт поможет другим парам сберечь брак, у Савичевой нет. Многие звезды только приветствуют обретение свободы.

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