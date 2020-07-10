«Вот что значит счастье»: фото Орбакайте с детьми и невесткой растрогало фанатов
Новый снимок артистки, на котором она позирует с букетом цветов в окружении родственников, появился на фан-странице в Instagram.
Фото: Instagram @orbakaite_k
В фан-аккаунте российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте в Instagram появилось трогательное фото. На снимке звезда позирует с большим букетом белых роз в окружении двоих сыновей: 29-летнего Никиты Преснякова и 22-летнего Дени Байсарова. Замыкает семейный круг невестка звезды, супруга ее старшего наследника Алена Краснова.
Некоторые из поклонников предположили, что опубликованный кадр — архивный. Подписчики обратили внимание, что звезды, запечатленные на снимки, уже сильно изменились, поэтому вероятнее всего, фотография была сделана давно.
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Так или иначе, пост у пользователей вызвал только умиление и восхищение. Юзеры не могли налюбоваться на семейство Орбакайте, где один красивее другого.
«Мальчики очень славные выросли!»
«Какое замечательное фото: красавица мама и прекрасные дети!»
«Сыновья-богатыри и красавица-невестка»;
«Вот что значит счастье», — отмечали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орбакайте пожаловалась на травлю в соцсетях.
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