«Вот что значит счастье»: фото Орбакайте с детьми и невесткой растрогало фанатов

В фан-аккаунте российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте в Instagram появилось трогательное фото. На снимке звезда позирует с большим букетом белых роз в окружении двоих сыновей: 29-летнего Никиты Преснякова и 22-летнего Дени Байсарова. Замыкает семейный круг невестка звезды, супруга ее старшего наследника Алена Краснова.

Некоторые из поклонников предположили, что опубликованный кадр — архивный. Подписчики обратили внимание, что звезды, запечатленные на снимки, уже сильно изменились, поэтому вероятнее всего, фотография была сделана давно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️💋🥰 Публикация от Кристина Орбакайте (@kristinaorbakaitepage) 10 Июл 2020 в 3:22 PDT

Так или иначе, пост у пользователей вызвал только умиление и восхищение. Юзеры не могли налюбоваться на семейство Орбакайте, где один красивее другого.

«Мальчики очень славные выросли!»

«Какое замечательное фото: красавица мама и прекрасные дети!»

«Сыновья-богатыри и красавица-невестка»;

«Вот что значит счастье», — отмечали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орбакайте пожаловалась на травлю в соцсетях.