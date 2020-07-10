«Вот что значит счастье»: фото Орбакайте с детьми и невесткой растрогало фанатов

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Карина Бернтгольц
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Новый снимок артистки, на котором она позирует с букетом цветов в окружении родственников, появился на фан-странице в Instagram.

«Вот что значит счастье»: фото Орбакайте с детьми и невесткой растрогало фанатов

Фото: Instagram @orbakaite_k

В фан-аккаунте российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте в Instagram появилось трогательное фото. На снимке звезда позирует с большим букетом белых роз в окружении двоих сыновей: 29-летнего Никиты Преснякова и 22-летнего Дени Байсарова. Замыкает семейный круг невестка звезды, супруга ее старшего наследника Алена Краснова.

Некоторые из поклонников предположили, что опубликованный кадр — архивный. Подписчики обратили внимание, что звезды, запечатленные на снимки, уже сильно изменились, поэтому вероятнее всего, фотография была сделана давно.

 
 
 
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❤️💋🥰

Публикация от  Кристина Орбакайте (@kristinaorbakaitepage)

Так или иначе, пост у пользователей вызвал только умиление и восхищение. Юзеры не могли налюбоваться на семейство Орбакайте, где один красивее другого.

«Мальчики очень славные выросли!»

«Какое замечательное фото: красавица мама и прекрасные дети!»

«Сыновья-богатыри и красавица-невестка»;

«Вот что значит счастье», — отмечали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орбакайте пожаловалась на травлю в соцсетях.

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