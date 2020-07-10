Ограничения на международные полеты начнут снимать с 15 июля

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Марина Неруцких
Срочная новость 82

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где коэффициент распространения коронавируса не превышает единицу.

Ограничения на международные полеты начнут снимать с 15 июля

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Ограничения на международные полеты начнут снимать с 15 июля. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам члена правительства, власти будут мониторить эпидемиологическую ситуацию за рубежом каждые две недели.

«Власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных государствах, чтобы корректировать список стран, куда возобновятся рейсы», — отметила Голикова.

В своем выступлении перед журналистами вице-премьер также обратила внимание на то, что сохранится 14-дневный карантин для прибывающих вывозными рейсами из стран с неблагоприятными ситуациями. Также определен порядок въезда в Россию иностранцам и россиянам.

Иностранным подданным, въезжающим в нашу страну, необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на COVID, полученную не менее чем за три дня до прибытия. Россияне смогут предоставлять такие данные сразу по прибытию, либо сдавать тест уже в РФ.

По словам Татьяны Голиковой, Россия возобновит перелеты только в те страны, где коэффициент распространения коронавируса не превышает единицу.

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