Без паники! Эксперт о порядке действий при замене водительских прав в современных реалиях

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Валентин Черников
Эксклюзив 64

Глава ФАР прокомментировал возникшие сложности при оформлении удостоверений авто и мотолюбителей.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Массовые обращения граждан о замене водительских прав породили большие очереди в отделениях ГИБДД и МФЦ. В апрельском указе президент России Владимир Путин продлил срок действия удостоверений, который истекал с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Как позже уточнили в МВД, такие права можно будет поменять до 31 декабря.

Однако эта информация дошла не до всех. Кроме того, волнения автолюбителей вызвали сложности при оформлении заявок на портале госуслуг. Свободных мест там не оказалось на две-четыре недели вперед. Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в интервью 5-tv.ru призвал владельцев транспортных средств не поддаваться панике и не создавать ажиотаж.

«Если у человека заканчивается водительское удостоверение, не надо никуда спешить. Автоматически срок действия водительского удостоверения продлен до 31 декабря. Но, учитывая текущую не очень хорошую ситуацию в регионах (очереди в отделениях и перебои на портале госуслуг — Прим.ред.), мы считаем, что нужно продлевать и этот срок», — сказал правозащитник.

Повод для волнения сегодня имеется у тех автомобилистов, чьи удостоверение прекращает свое действие после 15 июля. В этом случае, как указал глава ФАР, водитель теряет право управления автомобилем. За езду с таким удостоверением ему грозит штраф до 15 тысяч рублей, а автомобиль может отправиться на штрафстоянку.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России хотят изменить водительские права?

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