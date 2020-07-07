Как в России хотят изменить водительские права?

МВД предложило изменить перечень данных, вносимых в водительские права, свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. Соответствующий проект приказа уже разработан.

Прежде всего, ведомство планирует дополнить бланк водительского удостоверения надписью DRIVING LICENCE (водительские права — Прим.ред.). Кроме того, теперь в свидетельстве о регистрации авто нужно будет указывать сведения о мощности двигателя, пишет РИА Новости.

Помимо этого, в МВД предложили внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Как передает URA.RU, положения приказа дополняют требования к паспорту транспортного средства, которые вступят в силу 1 ноября 2020 года.

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