Как в России хотят изменить водительские права?

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Алиса Старжевская
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Одним из нововведений станет появление новой надписи на водительском удостоверении.

Как в России хотят изменить водительские права?

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

МВД предложило изменить перечень данных, вносимых в водительские права, свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. Соответствующий проект приказа уже разработан.

Прежде всего, ведомство планирует дополнить бланк водительского удостоверения надписью DRIVING LICENCE (водительские права — Прим.ред.). Кроме того, теперь в свидетельстве о регистрации авто нужно будет указывать сведения о мощности двигателя, пишет РИА Новости.

Помимо этого, в МВД предложили внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Как передает URA.RU, положения приказа дополняют требования к паспорту транспортного средства, которые вступят в силу 1 ноября 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость полисов ОСАГО теперь будет рассчитываться по-новому.

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