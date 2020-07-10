ТОП-5 самых сексуальных женских причесок по мнению мужчин

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Карина Бернтгольц
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Стилисты рассказали, как женщинам выглядеть более притягательно, экспериментируя с волосами.

ТОП-5 самых сексуальных женских причесок по мнению мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Стилисты назвали пять наиболее сексуальных и притягательных женских причесок по мнению мужчин. Рейтинг, составленный, на основе опроса представителей противоположного пола, представило издание Grazia.

Коса «рыбий хвост»

Оказалось, что мужчины обожают, когда волосы женщин выглядят, с одной стороны, очень изящно, а с другой — несколько растрепано. Перекинутая на плечо коса «рыбий хвост» сочетает в себе два этих качества. Она смотрится роскошно за счет своего сложного плетения и в то же время естественно из-за легкой небрежности.

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Небрежные локоны

Большинство представителей противоположного пола проголосовали против аккуратных локонов. Мужчинам не нравится, когда их спутница выглядит так, будто бы только что вышла из салона красоты. Куда более привлекательной им кажется прическа с взъерошенными волосами.

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Конский хвост

Одна из самых простых женских причесок — «конский хвост» — также кажется мужчинам невероятно сексуальной. Особенно возбуждает сильный пол объем у корней, за счет которого образ дам становится еще более воздушным.

www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

Волосы, уложенные на одну сторону

Переброшенные на одно плечо вьющиеся волосы будоражат сознание мужчин. Они обожают, когда локоны спадают только на одну сторону и при этом открывают другую часть лица.

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Взъерошенные волосы

Не менее соблазнительными для представителей противоположного пола кажутся взъерошенные волосы, в особенности, если они при этом покрашены в стиле омбре. Интересно, что такая прическа, по мнению опрошенных, больше подходит для девушек с короткими волосами.

www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прическу Бузовой сравнили с лапшой.

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