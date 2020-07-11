Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
На предстоящей неделе представители некоторых знаков зодиака окажутся втянуты в конфликтные ситуации, а кто-то проведет время максимально продуктивно.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Предстоящая неделя для представителей многих знаков зодиака станет довольно конфликтной. Желание отстаивать свою правду, неспособность уступить, а также склонность к спорам будут осложнять общение между людьми. Смягчить ситуацию поможет занятие искусством, в особенности музыкой. Также благотворное влияние окажут секс, спорт и танцы.
Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно осторожным.
Овен — гороскоп на неделю
Овнов ожидает очень энергичная неделя. Избыток физических сил может превращаться во вспыльчивость и приводить к конфликтам. Рекомендуется заняться спортом. Также неделя обещает повышенный уровень сексуальной энергетики.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцы, смогут решительно воплощать свои планы в жизнь, если приложат к их реализации некоторые усилия. Состояние представителей этого знака зодиака на неделе будет в целом позитивным. Время идеально подойдет для завершения предыдущих дел и исправления ошибок.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам неделя подарит особый романтический настрой и большое количество позитивной сексуальной энергии. Вас будет тянуть на флирт и ухаживания, завязывание новых знакомств и развитие отношений. Неделя хороша для всех подобных дел. Также время идеально подойдет для занятий гимнастикой, спортом, танцами и другими видами спорта.
Рак — гороскоп на неделю
Ракам неделя может принести конфликты и обиды. Вы будете притягивать недругов, которые спровоцируют спорные ситуации. Воспринимаете это как очередной экзамен на умение прощать и справляться с трудностями.
Лев — гороскоп на неделю
Для Львов предстоящая неделя будет позитивной. Обаяние, энергичность, настойчивость, — все будет способствовать привлечению внимания противоположного пола. Запомните, вы выглядите ярко и привлекательно. Не упустите этот период, для того чтобы вступить в новые отношения.
Дева — гороскоп на неделю
Для Дев неделя будет неблагоприятной в сфере романтики, эмоций и личной жизни. Вас может потянуть на сладкое, чтобы заесть неприятности. Однако и это не принесет ожидаемого удовлетворения.
Весы — гороскоп на неделю
Весам стоит готовиться к преодолению конфликтных ситуаций, связанных с несправедливостью. В то же время после решения споров вы найдете романтику и получите возможность приятного общения. Постарайтесь сфокусировать внимание на этой положительной стороне.
Скорпион — гороскоп на неделю
У Скорпионов неделя пройдет с переменным успехом. Возможны перепады настроения и энергетики. Однако больше будет позитивных дней, которые зарядят вас боевым настроем и подарят веру в лучшее.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцы всю неделю будут чувствовать себя энергично и уверенно. Они смогут запускать новые проекты, отстаивать свою точку зрения и доказывать правоту. Попытки пойти на компромисс и найти равновесие с оппонентами будут менее удачными.
Козерог — гороскоп на неделю
Для Козерогов предстоящая неделя будет довольно напряженной. Возможны конфликты, а также ошибки и неточности в документах и переговорах. Кроме того, ожидается общее состояние неуверенности и упадка сил. Не следует планировать на эту неделю особо важные дела.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеев ожидает позитивная неделя. У вас будет много энергии, которые вы сможете правильно направить, благодаря своему шарму и обаянию. Воспользуйтесь шансом достичь важных договоренностей как с помощью мягкости, так и с помощью настойчивости. Неделя также хороша для занятий творчеством.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. В эмоциональной и романтической сферах ожидаются не лучшие сюрпризы. Однако для деловых планов и задач неделя вполне благоприятна. Лучше всего сделать акцент как раз на бизнес-сфере.
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