Путин объяснил уважительный тон России при общении с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Москва выбирает вежливый тон в общении со своими зарубежными партнерами, несмотря на то, что не все они держат себя в руках. По его словам, России следует держать марку и не опускаться до уровня, когда сила демонстрируется вне рамок приличия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопросы журналистов.

«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ею размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин заявил о том, что противостояние между странами на международной экономической арене будет продолжаться, отмечает URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин остроумно отреагировал на флаг ЛГБТ на американском посольстве. Радужное полотно появилось на здании дипмиссии в знак того, что официальный Вашингтон отмечает набирающий популярность в Америке праздник «месяц гордости» ЛГБТ. Радужные флаги также появились на зданиях посольств США в Латвии, Польше, Южной Корее и Швейцарии.