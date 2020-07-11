Путин объяснил уважительный тон России при общении с партнерами
Глава государства подчеркнул, что даже при защите своих интересов стране не стоит использовать риторику, выходящую за рамки приличий.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, President of Russia, Zamir Usmanov
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Москва выбирает вежливый тон в общении со своими зарубежными партнерами, несмотря на то, что не все они держат себя в руках. По его словам, России следует держать марку и не опускаться до уровня, когда сила демонстрируется вне рамок приличия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопросы журналистов.
«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ею размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал российский лидер.
Кроме того, Владимир Путин заявил о том, что противостояние между странами на международной экономической арене будет продолжаться, отмечает URA.RU.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин остроумно отреагировал на флаг ЛГБТ на американском посольстве. Радужное полотно появилось на здании дипмиссии в знак того, что официальный Вашингтон отмечает набирающий популярность в Америке праздник «месяц гордости» ЛГБТ. Радужные флаги также появились на зданиях посольств США в Латвии, Польше, Южной Корее и Швейцарии.
Читайте также
82%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?