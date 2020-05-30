«Беременная королева»: Кэти Перри опубликовала снимки с огромным животом

Популярная американская певица Кети Перри поделилась с подписчиками своими «беременными» фото. Она выложила в Instagram серию снимков, на которых предстала в серебряном блестящем бесформенном платье, сверкающем как диско-шар и туфлях лодочках в цвет наряду. При этом артистка обнимает одной рукой уже достаточно большой живот. Судя по всему, Кэти уже на последнем триместре.

Певица рассказала, что облачилась в такой праздничный наряд по случаю предстоящей ей онлайн-трансляции перед историческим первым запуском ракеты корпорации Илона Маска, которая впервые доставит на орбиту космонавтов. Об этом сообщает 7days.ru.

Instagram @katyperry

Подписчики отметили, что Кэти Перри очень хорошо выглядит и беременность ей к лицу.

«Ты выглядишь великолепно»;

«Прекрасная мама»;

«Я не могу поверить, что ты беременна! Ты выглядишь очень мило!»;

«Беременная королева», — написали фанаты.

Кэти Перри и Орландо Блум познакомились в 2016 году на вечеринки после премии «Золотой глобус». У них закрутился роман, однако через год пара рассталась. Но уже в 2018 году журналисты заметили Кэти и Орландо вместе отдыхающими на Гавайях. А на день Святого Валентина Блум сделал Перри предложение.

Сейчас супруги ждут ребенка — девочку, которая родится, скорее всего уже через несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри рассказала, как назовет своего будущего ребенка.