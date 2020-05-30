«Беременная королева»: Кэти Перри опубликовала снимки с огромным животом
Певица ждет ребенка от Орландо Блума.
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Фото, видео: Instagram @katyperry
Популярная американская певица Кети Перри поделилась с подписчиками своими «беременными» фото. Она выложила в Instagram серию снимков, на которых предстала в серебряном блестящем бесформенном платье, сверкающем как диско-шар и туфлях лодочках в цвет наряду. При этом артистка обнимает одной рукой уже достаточно большой живот. Судя по всему, Кэти уже на последнем триместре.
Певица рассказала, что облачилась в такой праздничный наряд по случаю предстоящей ей онлайн-трансляции перед историческим первым запуском ракеты корпорации Илона Маска, которая впервые доставит на орбиту космонавтов. Об этом сообщает 7days.ru.
Подписчики отметили, что Кэти Перри очень хорошо выглядит и беременность ей к лицу.
«Ты выглядишь великолепно»;
«Прекрасная мама»;
«Я не могу поверить, что ты беременна! Ты выглядишь очень мило!»;
«Беременная королева», — написали фанаты.
Кэти Перри и Орландо Блум познакомились в 2016 году на вечеринки после премии «Золотой глобус». У них закрутился роман, однако через год пара рассталась. Но уже в 2018 году журналисты заметили Кэти и Орландо вместе отдыхающими на Гавайях. А на день Святого Валентина Блум сделал Перри предложение.
Сейчас супруги ждут ребенка — девочку, которая родится, скорее всего уже через несколько месяцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри рассказала, как назовет своего будущего ребенка.
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