«Вы летаете»: Ирина Пегова обнажила ноги в «солнечной» фотосессии
42-летняя актриса похвасталась не только жизнерадостными снимками, но и своей новой формой.
Фото: ТАСС / Коротаев Артем
Актриса Ирина Пегова поделилась кадрами своей новой фотосессии. Снимки Пеговы выставила на своей странице в Instagram. На них актриса сидит на стуле и закрывается от лучей солнца ладонью.
«С добрым утром! Согласитесь! Солнце творит чудеса!» — подписала фотографии Ирина Пегова.
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«Я думал, вы летаете»
«Два солнышка на одном снимке»
«Круто и красиво, а у меня за окном дождь, который идет уже третий день…», — восхитились подписчики Пеговой.
За последние несколько месяцев Ирина Пегова заметно изменилась. Актриса сильно похудела и стала выглядеть моложе. Поклонники неоднократно сравнивали ее со школьницей — так преобразилась 42-летняя кинодива.
Ирину Пегову называют одной из самых позитивных актрис российского кино. Даже после развода с режиссером Дмитрием Орловым она сохранила свое жизнелюбие. На данный момент Пегова не раскрывает подробности своей личной жизни.
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