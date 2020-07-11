«Вы летаете»: Ирина Пегова обнажила ноги в «солнечной» фотосессии

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Ирина Дряхлова
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42-летняя актриса похвасталась не только жизнерадостными снимками, но и своей новой формой.

«Вы летаете»: Ирина Пегова обнажила ноги в «солнечной» фотосессии

Фото: ТАСС / Коротаев Артем

Актриса Ирина Пегова поделилась кадрами своей новой фотосессии. Снимки Пеговы выставила на своей странице в Instagram. На них актриса сидит на стуле и закрывается от лучей солнца ладонью.

«С добрым утром! Согласитесь! Солнце творит чудеса!» — подписала фотографии Ирина Пегова.

 
 
 
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Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

«Я думал, вы летаете»

«Два солнышка на одном снимке»

«Круто и красиво, а у меня за окном дождь, который идет уже третий день…», — восхитились подписчики Пеговой.

За последние несколько месяцев Ирина Пегова заметно изменилась. Актриса сильно похудела и стала выглядеть моложе. Поклонники неоднократно сравнивали ее со школьницей — так преобразилась 42-летняя кинодива.

Ирину Пегову называют одной из самых позитивных актрис российского кино. Даже после развода с режиссером Дмитрием Орловым она сохранила свое жизнелюбие. На данный момент Пегова не раскрывает подробности своей личной жизни.

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