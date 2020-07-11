За последние сутки число выздоровевших от COVID вновь превысило количество заболевших почти на две тысячи человек
8 378 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели в России по данным Оперштаба на 11 июля.
Фото: www.globallookpress.com / Foto Beck
Количество полностью победивших COVID-19 за последние сутки превысило число заболевших почти на две тысячи человек — 8 378 против 6 611 пациентов. Количество умерших пациентов за день составило 188 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По информации на 11 июля, больше всего новых случаев COVID-19 традиционно зарегистрировано в Москве. Там выявлено 678 инфицированных.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Санкт-Петербург — 296
Свердловская область — 280
Ханты-Мансийский АО — 268
Алтайский край — 228
Нижегородская область — 223
Иркутская область — 206
Ямало-Ненецкий АО — 195
Московская область — 188
Мурманская область — 181
Красноярский край — 134
Челябинская область — 129
Воронежская область — 123
Архангельская область — 114
Новосибирская область — 110
Ульяновская область — 108
Хабаровский край — 103
Оренбургская область — 98
Ростовская область — 95
Омская область — 94
Волгоградская область — 92
Саратовская область — 91
Самарская область — 83
Тюменская область — 82
Ставропольский край — 79
Кемеровская область — 74
Республика Коми — 72
Томская область — 69
Сахалинская область — 67
Ивановская область — 65
Краснодарский край — 65
Тульская область — 63
Курганская область — 63
Пермский край — 60
Кировская область — 58
Чувашская Республика — 57
Приморский край — 51
Калужская область — 50
Республика Башкортостан — 49
Удмуртская Республика — 49
Республика Хакасия — 49
Республика Дагестан — 48
Белгородская область — 47
Ленинградская область — 47
Республика Саха (Якутия) — 47
Брянская область — 46
Владимирская область — 45
Орловская область — 44
Кабардино-Балкарская Республика — 43
Республика Бурятия — 43
Республика Алтай — 43
Смоленская область — 42
Тамбовская область — 42
Новгородская область — 41
Курская область — 40
Ярославская область — 40
Республика Тыва — 40
Забайкальский край — 40
Вологодская область — 38
Амурская область — 38
Республика Мордовия — 37
Рязанская область — 36
Пензенская область — 36
Камчатский край — 36
Республика Татарстан — 35
Республика Калмыкия — 34
Липецкая область — 33
Тверская область — 32
Астраханская область — 31
Карачаево-Черкесская Республика — 29
Республика Карелия — 28
Республика Ингушетия — 27
Республика Марий Эл — 27
Псковская область — 26
Республика Адыгея — 19
Республика Крым — 16
Республика Северная Осетия — 15
Калининградская область — 14
Магаданская область — 13
Костромская область — 11
Севастополь — 9
Чеченская Республика — 7
Еврейская АО — 7
Всего по состоянию на 11 июля в РФ зафиксировано 720 547 случаев заболевания COVID-19. За весь период скончались 11 205 человек с диагнозом коронавирус. Выздоровели 497 446 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцину от коронавируса для детей разрабатывают в России.
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