За последние сутки число выздоровевших от COVID вновь превысило количество заболевших почти на две тысячи человек

Количество полностью победивших COVID-19 за последние сутки превысило число заболевших почти на две тысячи человек — 8 378 против 6 611 пациентов. Количество умерших пациентов за день составило 188 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации на 11 июля, больше всего новых случаев COVID-19 традиционно зарегистрировано в Москве. Там выявлено 678 инфицированных.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Санкт-Петербург — 296

Свердловская область — 280

Ханты-Мансийский АО — 268

Алтайский край — 228

Нижегородская область — 223

Иркутская область — 206

Ямало-Ненецкий АО — 195

Московская область — 188

Мурманская область — 181

Красноярский край — 134

Челябинская область — 129

Воронежская область — 123

Архангельская область — 114

Новосибирская область — 110

Ульяновская область — 108

Хабаровский край — 103

Оренбургская область — 98

Ростовская область — 95

Омская область — 94

Волгоградская область — 92

Саратовская область — 91

Самарская область — 83

Тюменская область — 82

Ставропольский край — 79

Кемеровская область — 74

Республика Коми — 72

Томская область — 69

Сахалинская область — 67

Ивановская область — 65

Краснодарский край — 65

Тульская область — 63

Курганская область — 63

Пермский край — 60

Кировская область — 58

Чувашская Республика — 57

Приморский край — 51

Калужская область — 50

Республика Башкортостан — 49

Удмуртская Республика — 49

Республика Хакасия — 49

Республика Дагестан — 48

Белгородская область — 47

Ленинградская область — 47

Республика Саха (Якутия) — 47

Брянская область — 46

Владимирская область — 45

Орловская область — 44

Кабардино-Балкарская Республика — 43

Республика Бурятия — 43

Республика Алтай — 43

Смоленская область — 42

Тамбовская область — 42

Новгородская область — 41

Курская область — 40

Ярославская область — 40

Республика Тыва — 40

Забайкальский край — 40

Вологодская область — 38

Амурская область — 38

Республика Мордовия — 37

Рязанская область — 36

Пензенская область — 36

Камчатский край — 36

Республика Татарстан — 35

Республика Калмыкия — 34

Липецкая область — 33

Тверская область — 32

Астраханская область — 31

Карачаево-Черкесская Республика — 29

Республика Карелия — 28

Республика Ингушетия — 27

Республика Марий Эл — 27

Псковская область — 26

Республика Адыгея — 19

Республика Крым — 16

Республика Северная Осетия — 15

Калининградская область — 14

Магаданская область — 13

Костромская область — 11

Севастополь — 9

Чеченская Республика — 7

Еврейская АО — 7

Всего по состоянию на 11 июля в РФ зафиксировано 720 547 случаев заболевания COVID-19. За весь период скончались 11 205 человек с диагнозом коронавирус. Выздоровели 497 446 человек.

5-tv.ru

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