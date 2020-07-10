Вакцину от коронавируса для детей разрабатывают в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для защиты детей от коронавируса будет создана отдельная вакцина. По ее словам, работа по созданию соответствующего препарата в России находится только на начальном этапе, поэтому говорить о сроках его изготовления пока преждевременно.

«У детей формируется иммунитет. По поводу того, легче или сложнее (переносят — Прим.ред.) сегодня сказать уже не так просто, как в самом начале, когда у нас еще и случаев-то не было.<…> Сказать, что эта вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно», — заявила Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

Как подчеркнула руководитель ведомства, в безопасности созданной вакцины для детей не должно быть никаких сомнений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявили более 100 штаммов коронавируса.