Эфир Корчевникова с Волочковой разозлил зритерей

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Алиса Старжевская
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Многим не хватило сил и терпения досмотреть до конца выпуск с балериной.

Эфир Корчевникова с Волочковой разозлил зритерей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Гостьей шоу Бориса Корчевникова стала знаменитая балерина и светская львица Анастасия Волочкова. Эфир с танцовщицей, выложенный на YouTube возмутил многих зрителей.

Некоторые писали, что Волочкова уже очень надоела. Зрители считают, что ничего нового Анастасия не рассказала. Досталось и внешнему виду балерины. Волочкову обвинили, что она пришла на передачу с грязной головой, сообщает ФАН.

«Какая поразительная сублимация трудолюбия и тупости! Поражает! И все-все вокруг виноваты — то мама, то муж бывший, то водитель. И одно и тоже по сто раз на протяжении десяти лет. Клиника»

«Мне ее так безумно жалко. Так прямо жалко до слез… Но неужели у нее нет рядом настоящих друзей, которые могли бы ее „спасти“ от всего этого тупизма?»

«Борис, у Вас в последнее время были действительно интересные гости. А эту передачу даже одну минуту смотреть не буду», — написали под видео комментаторы.

В эфире у Бориса Корчевникова Волочкова рассказала, что ее бывший муж и отец ее дочери Игорь Вдовин до сих пор должен ей большую сумму денег.

«Пусть остается на его совести… Он постоянно брал у меня деньги в долг. Я отдавала, потому что любила этого человека», — заключила Анастасия Волочкова.

Ранее 5-tv.ru Волочкова застряла в тренажере после очередного шпагата.

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