Только честно: звезда «Папиных дочек» рассказала о своем первом поцелуе в кино

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Виктория Андреева
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Актриса Дарья Мельникова ответила на самые популярные вопросы поклонников. В частности, пояснила, в чем тайна ее прически.

Только честно: звезда «Папиных дочек» рассказала о своем первом поцелуе в кино

Фото: Instagram @melnikovadsh, @pavelshelkovnikov

Актриса Дарья Мельникова впервые за последнее время решила выйти на честный диалог с поклонниками. В личном Instagram-аккаунте звезда разместила колонку, где было предложено задать любой, даже самый откровенный вопрос. При этом Дарья отмечала, что ответит на самые интересные и популярные.

Как оказалось, пользователей более всего интересуют две вещи: какое впечатление оставил о себе первый поцелуй в кино и с кем он был, а также истинная длина волос Мельниковой (несколько недель подряд девушка публикует фото то со стрижкой «под мальчика», то с прической «Рапунцель»).

Говоря о первом поцелуе, Дарья честно призналась: он состоялся в 16 лет, а партнером был звезда сериала «Кадетство», актер Александр Головин.

«Что-то похожее мы исполняли с Сашей в фильме „Золушка 4×4“ (Моя первая роль) Надо сказать, Саша очень любит целоваться со мной в кино. Да Саш?» — призналась актриса, явно намекая, что действо вряд ли походило на «серьезный» поцелуй.

Instagram @melnikovadsh

Ну, а, комментируя прическу, Мельникова кратко пояснила, что порой и сама не может разобраться, в каком образе находится сегодня.

«Сама не пойму…» — коротко заметила Дарья.

Впрочем, как отметили фолловеры, другого ответа от девушки никто не ожидал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Дарья Мельникова ухитрилась сама себе «наставить рога».

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