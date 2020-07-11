Борт компании Red Wings Airlines не может сесть в аэропорту «Домодедово»

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Марина Неруцких
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О проблемах с посадкой сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Борт компании Red Wings Airlines не может сесть в аэропорту «Домодедово»

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Самолет компании Red Wings Airlines не может сесть в аэропорту «Домодедово».  О проблемах с посадкой сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Судя по снимку с сайта Flightradar24, лайнер, совершающий рейс из Самары, пошел уже на третий круг.  С чем связаны проблемы с приземлением, не уточняется.

Между тем, на сайте аэропорта рейс Самара - Москва отмечен как прибывший.

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Борт компании Red Wings Airlines не может сесть в аэропорту «Домодедово»

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