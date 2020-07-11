Борт компании Red Wings Airlines не может сесть в аэропорту «Домодедово»
| Марина Неруцких Происшествия 204
О проблемах с посадкой сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».
Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON
Самолет компании Red Wings Airlines не может сесть в аэропорту «Домодедово». О проблемах с посадкой сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».
Судя по снимку с сайта Flightradar24, лайнер, совершающий рейс из Самары, пошел уже на третий круг. С чем связаны проблемы с приземлением, не уточняется.
Между тем, на сайте аэропорта рейс Самара - Москва отмечен как прибывший.
Читайте также
+21° 753 мм рт. ст.
53%
53%
71.23
0.35 80.27
-0.14
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?