Борт компании Red Wings Airlines не может сесть в аэропорту «Домодедово»

Самолет компании Red Wings Airlines не может сесть в аэропорту «Домодедово». О проблемах с посадкой сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент».

Судя по снимку с сайта Flightradar24, лайнер, совершающий рейс из Самары, пошел уже на третий круг. С чем связаны проблемы с приземлением, не уточняется.

Между тем, на сайте аэропорта рейс Самара - Москва отмечен как прибывший.