В Греции истребитель разбился во время авиашоу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

После падения воздушного судна на месте возник крупный пожар.

В Греции истребитель разбился во время авиашоу

Фото: Reuters/Nikos Mitrousias

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Истребитель F-4 Phantom потерпел крушение в районе Афин во время авиашоу, проходившего в рамках Афинской недели авиации. Об этом 5 сентября сообщил телеканал ERT-news.

Самолет потерпел аварию в Танагре. По данным телеканала, во время выступления истребитель начал резко терять высоту, после чего упал на землю и взорвался. Происшествие произошло на глазах у зрителей, после падения воздушного судна на месте возник крупный пожар.

Причины катастрофы пока не установлены. По информации агентства Reuters, оба пилота воздушного судна погибли.

После инцидента министр обороны Греции Никос Дендиас в срочном порядке направился в Афины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный вертолет Black Hawk потерпел аварию во время учебного полета в США. Воздушное судно армии США совершило незапланированную посадку в лесистой местности предгорий Колорадо к западу от Денвера. Вертолет принадлежал 160-му полку специальной авиации, базирующемуся в Форт-Кэмпбелле. На борту находились четыре человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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