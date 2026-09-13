Самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Причиной стали технические обстоятельства.

Почему самолет Москва — Анталья сел в Минводах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

«Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Москва — Анталья, было вынуждено совершить незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Южная транспортная прокуратура/prokutp

Соблюдение прав пассажиров взяла под контроль Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура.

В ведомстве заявили, что следят за ситуацией. При необходимости после проверки могут принять меры.

Других подробностей о неисправности и дальнейшей судьбе рейса прокуратура пока не сообщила.

Ранее 5-tv.ru писал о вынужденной посадке самолета Airbus A321neo, который выполнял рейс Хабаровск — Новосибирск. Лайнер пришлось посадить в аэропорту Братска после того, как 35-летний пассажир начал вести себя буйно и угрожать безопасности людей на борту.

Командир принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту. После посадки нарушителя сняли с рейса сотрудники транспортной полиции. Самолет дозаправили и провели необходимое обслуживание, после чего он продолжил полет в Новосибирск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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