«Знакомился пьяным»: звезда Comedy Club о диких сексуальных приключениях

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Виктория Андреева
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Юморист Андрей Бебуришвили объяснил, почему ненавидит «отношения на ночь».

«Знакомился пьяным»: звезда Comedy Club о диких сексуальных приключениях

Фото: Instagram @andrew_beburishvili

Популярный комик Андрей Бебуришвили не скрывает: большую часть сознательной жизни он вел себя крайне развязно. На удивление, причиной тому было не желание казаться крутым, а жуткие комплексы.

В интервью Ирине Шихман, 27-летний юморист рассказал, что еще несколько лет назад был столь не уверен в себе, что расслабиться помогал лишь крепкий алкоголь. В частности, он же был неотъемлемой частью знакомства с девушками.

«Я раньше часто знакомился пьяным в баре ради секса. Трезвому было как-то стыдно подкатывать к девушке. А пьяным проще диалог начать», — вспоминал Бебуришвили.

Безусловно, какое-то время такая стратегия приносила свои плоды: был и секс втроем, и другие смелые эксперименты. Но вскоре Андрей почувствовал, что нуждается в искренних чувствах и эмоциях, а банальные «отношения на ночь» стали противны.

«Секс по любви, правда, круче. Я сравнивал. Это небо и земля. Я не хочу теперь секса без любви. Когда ты занимаешься любовью, и вы дошли до пика — вы обнимаетесь. А когда занимаетесь сексом, я не хочу, чтобы после женщина трогала меня. Просто хочется сказать: „Убирайся отсюда“», — пояснил юморист.

Осознав эту разницу, Андрей решил навсегда завязать с беспринципностью, а в качестве назидания самому себе воплотил прообраз в персонаже Пако, придуманного для выступлений в Comedy Club.

В заключение Бебуришвили признался, что вот уже несколько месяцев состоит в стабильных отношениях. Однако имя дамы сердца раскрыть не решился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что резидент Comedy Club Гарик Харламов ярко отпраздновал развод с Кристиной Асмус.

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