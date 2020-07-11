Иномарка сбила двух пешеходов в центре Москвы — видео
По словам очевидцев, люксовый кроссовер пытался проскочить на красный свет.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Фото, видео: 5-tv.ru
Водитель на BMW X6 сбил двух пешеходов в центре Москвы. По словам очевидцев, люксовый кроссовер пытался проскочить на красный свет. Авария произошла на Трубной площади. О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Подробности ДТП устанавливаются.
Читайте также
52%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?