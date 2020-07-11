Иномарка сбила двух пешеходов в центре Москвы — видео

|
Марина Неруцких
25

По словам очевидцев, люксовый кроссовер пытался проскочить на красный свет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Водитель на BMW X6 сбил двух пешеходов в центре Москвы. По словам очевидцев, люксовый кроссовер пытался проскочить на красный свет. Авария произошла на Трубной площади. О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Подробности ДТП устанавливаются.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

19:42
Адвокат родственников погибших туристов не согласен с версией Генпрокуратуры
19:25
ТОП-5 самых красивых российских пар знаменитостей
19:21
Иномарка сбила двух пешеходов в центре Москвы — видео
19:10
Известная мотоблогер разбилась, врезавшись в трактор — видео
18:55
Умер первый турист, обнаруживший палатку погибшей группы Дятлова
18:37
В Петербурге простились с погибшей на Бали блогером-миллионником Настей Тропи

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок