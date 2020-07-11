Момент ограбления со стрельбой банка в Петербурге попал на видео

Момент ограбления «Совкомбанка» в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры преступления поступили в распоряжение 5-tv.ru. Злоумышленник в медицинской маске ворвался в отделение банка на проспекте Ветеранов и выстрелив в воздух, под угрозой дальнейшего применения оружия похитил крупную сумму.

На камеру попал мужчина спортивного телосложения со спортивной сумкой в руках. Злоумышленника не остановило наличие посетителей в помещении кредитной организации. Судя по ролику, на совершение преступления неизвестному понадобилось совсем немного времени.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, преступник объявлен в розыск, введен план «Перехват». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.