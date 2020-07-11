Открывший стрельбу в банке Петербурга украл 4 миллиона рублей — видео

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Марина Неруцких
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Инцидент произошел в «Совкомбанке» на юге Северной столицы.

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Неизвестный, открывший стрельбу в банке в Санкт-Петербурге, украл четыре миллиона рублей. Как ранее сообщал 5-tv.ru, об инциденте в помещении «Совкомбанка» заявил очевидец событий. По данным правоохранителей, злоумышленник, ворвавшийся в отделение банка на проспекте Ветеранов, произвел один выстрел, после чего скрылся.

«Около 16.50 в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что около 16.40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей (точная сумма устанавливается), и с места происшествия скрылся», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступник объявлен в розыск, введен план «Перехват». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео другого вооруженного ограбления в Петербурге.

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