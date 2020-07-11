Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Московской области

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Карина Бернтгольц
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Авария произошла на Новосходненском шоссе.

Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Московской области

Фото: www.globallookpress.com

Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП в Московской области. По предварительной информации, на Новосходненском шоссе произошло лобовое столкновение джипа и пассажирского автобуса. Как стало известно 5-tv.ru, все получившие травмы в момент аварии находились в джипе. Один человек был зажат в салоне транспортного средства. Троих взрослых и ребенка вытащили и впоследствии госпитализировали.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется. 

По предварительной информации 5-tv.ru,  двое пострадавших скончались от полученных травм.

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