Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Московской области
Авария произошла на Новосходненском шоссе.
Фото: www.globallookpress.com
Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП в Московской области. По предварительной информации, на Новосходненском шоссе произошло лобовое столкновение джипа и пассажирского автобуса. Как стало известно 5-tv.ru, все получившие травмы в момент аварии находились в джипе. Один человек был зажат в салоне транспортного средства. Троих взрослых и ребенка вытащили и впоследствии госпитализировали.
На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.
По предварительной информации 5-tv.ru, двое пострадавших скончались от полученных травм.
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