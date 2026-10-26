Искателям острых ощущений: любители риска оказались иначе устроены психологически

Доктор Эрн Вонг объяснил, почему некоторых людей сильнее тянет к риску и неопределенности

Немецкие исследователи из Технического университета Дармштадта пришли к выводу, что «поиск ощущений» — это не только жажда ярких стимулов, но и особое отношение к неопределенности: любители риска иначе реагируют на то, когда именно произойдет возбуждающее событие. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Psychology.

Как отмечает ведущий автор доктор Эрн Вонг, «поиск ощущений» часто понимают просто как желание большего возбуждения, однако для понимания этой черты личности нужно учитывать и фактор временной неопределенности. В ходе двух экспериментов участники выбирали между вариантами с разной вероятностью получения сенсорного стимула. С помощью компьютерных моделей ученые смогли различить, насколько участники ценили сам стимул и как реагировали на незнание, произойдет ли он.

Оказалось, что люди с выраженной тягой к поиску ощущений реже сторонились неопределенных стимулов — правда, с оговоркой: многое зависело от того, насколько важен был для них сам стимул. Когда стимуляция не представляла особой ценности, они охотнее выбирали непредсказуемые варианты, а когда была значимой — склонялись к предсказуемости.

Кроме того, участники с повышенной потребностью в стимуляции перебирали более широкий спектр вариантов, но в итоге достигали чуть более низкого общего удовлетворения.

Исследователи также сопоставили поиск ощущений с импульсивностью — еще одной чертой, связанной с рискованным поведением. Несмотря на пересечение, эксперимент показал разные стратегии принятия решений: люди с сильной тягой к новому опыту в целом реже избегали неопределенных стимулов, тогда как импульсивные, наоборот, старались держаться от неопределенности подальше.

Как пояснил соавтор работы профессор Чарли Ву, в обычной жизни обе черты могут выглядеть одинаково, но в их основе лежат разные реакции на неопределенность.

По мнению авторов, результаты помогают объяснить, почему поиск ощущений имеет и положительные, и отрицательные последствия. Участие в неопределенных переживаниях может быть стоящим, если они дают новую информацию или возможности, но, если неопределенность приносит мало пользы, эффект может быть негативным.

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