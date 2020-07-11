Сын вице-президента Паралимпийского комитета насмерть сбил велосипедиста

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 167

Трагедия произошла в подмосковном Подольске.

Сын вице-президента Паралимпийского комитета насмерть сбил велосипедиста

Фото: ВКонтакте @tipichniypodolsk

Сын вице-президента Паралимпийского комитета и бывшего министра РФ по физической культуре, спорту и туризму (1999-2000) Бориса Иванюженкова насмерть сбил велосипедиста. Авария произошла вечером в 4-м микрорайоне подмосковного Подольска.

По информации 5-tv.ru, Артем Иванюженков находился за рулем BMW X6, который принадлежит его матери. Предварительно, молодой человек был трезв, с места происшествия не скрывался.

По словам очевидицы ДТП, велосипедист решил проскочить, но не успел.

«Мужчина на велосипеде ехал с гаражей поперек проезжей части. Видимо, хотел переехать на другую сторону дороги. Машина ехала с приличной скоростью, велосипедист видимо подумал, что успеет проскочить, но водитель видимо его не заметил и раздался дикий страшный удар. Человек перелетел через машину. Велосипед вообще разорвало!» — рассказала шокированная свидетельница происшествия.

5-tv.ru

К слову, старший сын экс-министра Антон Иванюженков четыре года назад стал участником крупного ДТП также в Подольске и тоже было за рулем BMW X6. И было ему на тот момент 22 года, как и его брату сейчас. Молодой человек выехал на встречку, где протаранил легковушку и вылетел на автобусную остановку. Два человека пострадали, один из них был госпитализирован в отделение реанимации. Однако, по словам свидетелей, Антон тогда испуганно скрутил номера. При всем при этом сторонам удалось договориться и дело было прекращено.

Сын вице-президента Паралимпийского комитета насмерть сбил велосипедиста

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