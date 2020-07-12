В сети делятся первыми фото ярчайшей за семь лет кометы, несущейся к Земле

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Карина Бернтгольц
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Редчайшее астрономическое явление можно будет наблюдать на небе примерно в течение двух недель.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Brandt; Instagram @karamel_1205, @zakhartotmianin, @serg_tsutsura, @ivanlopezandreu, @jamesguymer, @zp.online, @jr_aus_md

Ярчайшую за семь лет комету жители Земли смогут наблюдать примерно в течение двух недель в предрассветном небе. Лучше всего редкое астрономическое явление на фоне звезд можно будет разглядеть с 13 по 26 июля, однако некоторые успели насладиться завораживающим зрелищем уже сейчас. 5-tv.ru публикует подборку из первых кадров удивительной кометы, сделанных интернет-пользователями.

Instagram @zp.online

Действительно редким и уникальным является тот факт, что разглядеть редчайшее астрономическое явление можно невооруженным глазом. Для того, чтобы полюбоваться ночным небом, не потребуется никакое специальное оборудование. Те, кто успел заметить комету, буквально прикоснулись к истории, ведь последний раз ее еще наблюдали в Древнем Египте.

Instagram @jamesguymer

«Невооруженным глазом у кометы виден длинный хвост пылевой, длиной примерно в пять градусов — получается в десять дисков Луны. Возможно, что в ближайшее время станет визуально видно и второй хвост — дело в том, что у нее есть газовый хвост, который сейчас виден только на фотографиях», — цитирует ТВЦ научного руководителя обсерватории Фонда поддержки астрономии «Ка-Дар» Станислава Короткого.

Instagram @jr_aus_md

Настоящая «охота» за красивейшими кадрами с кометой начнется 23 июля. В этот день она подойдет ближе всего к Земле и станет особенно яркой на ночном небосклоне. В средней полосе России любоваться астрономическим явлением лучше всего от полуночи до часа ночи. А в южных широтах, наоборот, на рассвете. При этом смотреть нужно на север, невысоко над линией горизонта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака нужно опасаться приближения кометы к Земле.

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