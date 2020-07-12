«Самая милая на свете семья»: Гагарина показала, как дурачится с детьми

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина вызвала умиление поклонников очередным семейным фото. Звезда нередко публикует в Instagram-аккаунте нежные кадры со своими наследниками: 12-летним Андреем и трехлетней Мией. Теперь артистка решила показать своих детей в сборе. Правда снимок получился довольно необычным.

На фотографии Гагарина лежит в окружении своих малышей. Все трое — руками закрывают глаза. Вероятнее всего, звездное семейство решило поиграть в прятки или подурачиться и снять на камеру свое забавное развлечение.

«Мои», — с любовью написала поп-дива в подписи к посту.

Подписчики певицы не смогли пройти мимо такого трогательного и в то же время живого семейного кадра. Комплименты достались и самой Гагариной, и ее милым подрастающим детям.

Instagram @gagara1987

«Самая милая на свете семья!»

«Какие же вы зайки!»

«Полина тут, как третья сестра!»

«Три солнышка!»

«Мне на секунду показалось, что там трое деток», — признались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина встала пед фанатами на весы.