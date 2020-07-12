«Самая милая на свете семья»: Гагарина показала, как дурачится с детьми
На своей странице в Instagram поп-дива выложила фото, на котором запечатлена вместе с 12-летнем Андреем и трехлетней Мией.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина вызвала умиление поклонников очередным семейным фото. Звезда нередко публикует в Instagram-аккаунте нежные кадры со своими наследниками: 12-летним Андреем и трехлетней Мией. Теперь артистка решила показать своих детей в сборе. Правда снимок получился довольно необычным.
На фотографии Гагарина лежит в окружении своих малышей. Все трое — руками закрывают глаза. Вероятнее всего, звездное семейство решило поиграть в прятки или подурачиться и снять на камеру свое забавное развлечение.
«Мои», — с любовью написала поп-дива в подписи к посту.
Подписчики певицы не смогли пройти мимо такого трогательного и в то же время живого семейного кадра. Комплименты достались и самой Гагариной, и ее милым подрастающим детям.
«Самая милая на свете семья!»
«Какие же вы зайки!»
«Полина тут, как третья сестра!»
«Три солнышка!»
«Мне на секунду показалось, что там трое деток», — признались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина встала пед фанатами на весы.
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