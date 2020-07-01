Гагарина встала перед фанатами на весы и рассказала, сколько на самом деле ест
В сторис на своей странице в Instagram певица показала, сколько весит.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала поклонникам видео из клиники. В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором в кабинете у врача встает на весы.
«Мы идем взвешиваться. Никто не весит, сколько я вешу», — с иронией отмечает артистка перед процедурой взвешивания.
«Барабанная дробь. Ноль?» — спрашивает знакомая у светской львицы.
Вместо ответа, Гагарина показывает на прибор, на котором отображается цифра: 50,7.
После этого, чтобы избежать ожидаемых вопросов поклонников, певица признается, что ест часто и много, поэтому не стоит искать причину ее стройности в постоянных диетах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина в бикини показала, с кем проводит выходные.
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