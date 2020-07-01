Гагарина встала перед фанатами на весы и рассказала, сколько на самом деле ест

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала поклонникам видео из клиники. В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором в кабинете у врача встает на весы.

«Мы идем взвешиваться. Никто не весит, сколько я вешу», — с иронией отмечает артистка перед процедурой взвешивания.

«Барабанная дробь. Ноль?» — спрашивает знакомая у светской львицы.

Вместо ответа, Гагарина показывает на прибор, на котором отображается цифра: 50,7.

После этого, чтобы избежать ожидаемых вопросов поклонников, певица признается, что ест часто и много, поэтому не стоит искать причину ее стройности в постоянных диетах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина в бикини показала, с кем проводит выходные.