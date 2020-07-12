Видео: верхний этаж высотки жилого комплекса полыхает в Иркутске

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Светлана Шевченко
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Шокирующие кадры опубликовали очевидцы в социальной сети.

Фото, видео: ВКонтакте @irknim

Очевидцы сообщают о пожаре на верхних этажах многоквартирного жилого комплекса «Сантоки» в Иркутске.

На кадрах видно, что предположительно горит мансарда 18-этажной части здания. Огонь полностью охватил периметр.

Информация о пострадавших уточняется.

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