Видео: верхний этаж высотки жилого комплекса полыхает в Иркутске
Шокирующие кадры опубликовали очевидцы в социальной сети.
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Фото, видео: ВКонтакте @irknim
Очевидцы сообщают о пожаре на верхних этажах многоквартирного жилого комплекса «Сантоки» в Иркутске.
На кадрах видно, что предположительно горит мансарда 18-этажной части здания. Огонь полностью охватил периметр.
Информация о пострадавших уточняется.
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