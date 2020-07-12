Видео: Автомобиль снес остановку на Московском проспекте в Петербурге
Очевидцы ДТП сообщают, что виновник аварии был пьян.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Серьезная авария произошла ночью на Московском проспекте в Петербурге. По предварительной информации, водитель вылетел на встречную полосу, где столкнулся Hyundai Creta. От удара кореец отлетел в остановку и врезался в дом.
По словам очевидцев аварии, виновник ДТП был пьян. Предположительно, позднее он был задержан полицией.
Информации о пострадавших не поступало. Детали уточняются.
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