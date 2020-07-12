Видео: Автомобиль снес остановку на Московском проспекте в Петербурге

Серьезная авария произошла ночью на Московском проспекте в Петербурге. По предварительной информации, водитель вылетел на встречную полосу, где столкнулся Hyundai Creta. От удара кореец отлетел в остановку и врезался в дом.

По словам очевидцев аварии, виновник ДТП был пьян. Предположительно, позднее он был задержан полицией.

Информации о пострадавших не поступало. Детали уточняются.