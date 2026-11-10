Лерчек не сдается: защита блогера обжаловала приговор в кассации

|
Василиса Власова
Василиса Власова 39 0

Дело касается вывода более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты.

Защита блогера Лерчек обжаловала приговор в кассации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защита блогера Лерчек обжаловала приговор в кассации

Команда юристов, представляющая интересы блогера Валерии Чекалиной, более известной под творческим псевдонимом Лерчек, обжаловала приговор в кассации. Об этом стало известно 5-tv.ru, материалы дела имеются в распоряжении издания.

Дело касается вывода более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. 

Ранее Валерию Чекалину осудили за передачу этой суммы в ОАЭ с использованием подложных документов. Московский городской суд оставил этот приговор в силе.

Заседание провели в закрытом режиме. Чекалина лично не присутствовала в зале суда, так как находилась в больнице. Как стало известно, в первой половине дня Валерии проводили медицинскую процедуру.

Напомним, что информация о тяжелом недуге блогера появилась в марте 2026 года: у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за проводимого лечения и ухудшения состояния заседание по апелляции было перенесено с 17 ноября на 5 ноября. Накануне Лерчек прошла третий курс химиотерапии.

Тем временем близкие блогера не оставляют попыток найти возможности для лечения за границей. Две клиники в Китае готовы принять Чекалину, причем одна из них уже направила предварительное письмо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Ретроградный Меркурий ударит по больному: каким знакам зодиака нужно быть...

Последние новости

21:52
ЦБ не ждет снижения ключевой ставки ниже 10% в 2027 году
21:36
«Люди обозлились»: Долина поддержала Киркорова после неудачного выступления
21:24
«Запросы направили»: Лерчек просит ФСИН разрешить ей лечение в Китае
21:12
Путин пригласил Лукашенко на ужин к себе домой
20:57
«Высоко это ценим»: Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах по Украине
20:53
Лерчек не сдается: защита блогера обжаловала приговор в кассации

Сейчас читают

Последний путь Соседова: что не заметили на записи момента гибели ведущего с первого раза
Кузьма Сапрыкин вышел на связь после сообщений о задержании
«Чтобы он замолчал»: Дворцов выдвинул версию гибели Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео