Лерчек не сдается: защита блогера обжаловала приговор в кассации

Защита блогера Лерчек обжаловала приговор в кассации

Команда юристов, представляющая интересы блогера Валерии Чекалиной, более известной под творческим псевдонимом Лерчек, обжаловала приговор в кассации. Об этом стало известно 5-tv.ru, материалы дела имеются в распоряжении издания.

Дело касается вывода более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Валерию Чекалину осудили за передачу этой суммы в ОАЭ с использованием подложных документов. Московский городской суд оставил этот приговор в силе.

Заседание провели в закрытом режиме. Чекалина лично не присутствовала в зале суда, так как находилась в больнице. Как стало известно, в первой половине дня Валерии проводили медицинскую процедуру.

Напомним, что информация о тяжелом недуге блогера появилась в марте 2026 года: у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за проводимого лечения и ухудшения состояния заседание по апелляции было перенесено с 17 ноября на 5 ноября. Накануне Лерчек прошла третий курс химиотерапии.

Тем временем близкие блогера не оставляют попыток найти возможности для лечения за границей. Две клиники в Китае готовы принять Чекалину, причем одна из них уже направила предварительное письмо.

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