«Высоко это ценим»: Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах по Украине

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах по Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в организации гуманитарных обменов в рамках украинского конфликта.

«Я хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов. Высоко это ценим. Большое спасибо вам и всем вашим коллегам, которые это делают и этим занимаются», — сказал Путин.

Лукашенко в ответ поблагодарил российского лидера за выполнение договоренностей в сфере безопасности.

«Что касается безопасности, я благодарю, что вы держите слово. Все, что вы пообещали Беларуси в плане безопасности», — заявил он.

По словам президента Белоруссии, республика освоила новые виды вооружений и получает опыт, в том числе с учетом событий украинского конфликта.

«Мы освоили все виды вооружений, самые новые, опыт, который получаем в том числе. Весь мир видит этот опыт в конфликте Украины», — отметил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что, по его мнению, украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Он также утверждал, что боевые действия могли прекратиться еще в 2022 году, однако этому, по его оценке, помешало вмешательство западных стран.

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