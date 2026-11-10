Путин пригласил Лукашенко на ужин к себе домой

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 50 0

Российский и белорусский лидеры перед этим обсудили вопросы безопасности, вооружений и ситуацию вокруг украинского конфликта.

Путин пригласил Лукашенко к себе домой на ужин

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Президент России Владимир Путин по итогам неформальной беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко пригласил его продолжить общение за ужином у себя дома.

«Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин», — обратился Путин к Лукашенко.

До этого лидеры обсудили сотрудничество России и Белоруссии в сфере безопасности, а также гуманитарные вопросы, связанные с украинским конфликтом.

Путин отдельно поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов по Украине и подчеркнул, что Москва высоко ценит эту работу.

В свою очередь белорусский президент поблагодарил российского коллегу за выполнение договоренностей по обеспечению безопасности республики. Лукашенко также сообщил, что Белоруссия освоила новые виды вооружений и использует опыт, полученный в том числе с учетом украинского конфликта.

Ранее белорусский лидер высказывал мнение, что боевые действия на Украине могут завершиться в ближайшее время. По его словам, конфликт мог быть остановлен еще в 2022 году, однако этому, как считает Лукашенко, помешало вмешательство западных стран.

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