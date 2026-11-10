«Запросы направили»: Лерчек просит ФСИН разрешить ей лечение в Китае
До этого Московский городской суд оставил в силе приговор блогеру.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Лерчек просит ФСИН разрешить ей лечение в Китае
Блогер Валерия Чекалина, более известная под творческим псевдонимом Лерчек, обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой разрешить выезд в Китай на лечение. Информацию об этом предоставили 5-tv.ru близкие блогера.
«Запросы направили», — утверждают в окружении Чекалиной.
До этого Московский городской суд оставил в силе приговор Чекалиной. Отмечалось, что на заседании также собирались рассмотреть вопрос о поездке блогера в Китай, но его так и не обсудили. Сама Чекалина на судебном разбирательстве не появилась — ее поместили в больницу. Блогера обвиняют в передаче более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием поддельных документов.
Ранее адвокат Чекалиной Михаил Терехин уже просил предоставить блогеру возможность на лечение в Китае. По словам стороны защиты, девушка «никого не убивала», а вопрос касается права человека на оказание медицинской помощи.
Напомним, что у Чекалиной в марте 2026 года обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Апелляцию перенесли с 17 ноября на 5 ноября из-за лечения и ухудшения самочувствия блогера.
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