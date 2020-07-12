«На две части разлетелся»: очевидец о ДТП с сыном экс-министра спорта в Подольске

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 139

Накануне вечером 22-летний молодой человек на BMW X6 насмерть сбил велосипедиста.

Фото, видео: ВКонтакте @tipichniypodolsk; 5-tv.ru

Очевидец рассказал про аварию с участием сына вице-президента Паралимпийского комитета и бывшего министра РФ по физической культуре, спорту и туризму (1999-2000) Бориса Иванюженкова. ДТП произошло вечером в 4-м микрорайоне подмосковного Подольска.

По информации 5-tv.ru, Артем Иванюженков за рулем BMW X6, принадлежащего его матери сбил велосипедиста, пытавшегося проскочить перед его автомобилем.

«Я вчера прогуливался с собачкой около девяти часов, видел, здесь произошло ДТП на Октябрьском проспекте. BMW черного цвета сбило велосипедиста. Когда я подошел, он уже лежал на асфальте, накрытый пледом. Народ стоял, стояла полиция, выставила она оцепительные маяки, чтобы никто не шел», — рассказал свидетель происшествия 5-tv.ru.

По его словам, велосипед от удара разлетелся на две части.

По предварительной информации, водитель иномарки был трезв, после аварии попыток скрыться с места происшествия не предпринимал.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагических совпадениях в семье экс-министра Антон Иванюженков, связанных с Подольском.

«На две части разлетелся»: очевидец о ДТП с сыном экс-министра спорта в Подольске

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