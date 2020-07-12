Аделина Сотникова попросила помощи у своих подписчиков

Олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой понадобилась помощь фанатов. С просьбой поддержать ее девушка обратилась в своем Instagram-аккаунте.

«Загадала одно желание, нужна ваша помощь. Если будет больше „да“ значит сбудется, если „нет“ — не судьба», — написала 24-летняя фигуристка.

Обращение Сотникова прикрепила к фотографии, на которой во всей красе показаны ноги спортсменки. Вероятно для того, чтобы повысить шансы на успех задуманного предприятия.

Instagram @adelina_sotnikova14

Что за желание было загадано, Аделина Сотникова не рассказала, но пообещала приоткрыть завесу тайны позже.

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, Сотникова 1 июля отметила свой 24-й день рождения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провела этот праздничный прославленная фигуристка.