Аделина Сотникова попросила помощи у своих подписчиков
С просьбой к интернет-пользователям фигуристка обратилась в своем Instagram.
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Фото, видео: Instagram @adelina_sotnikova14
Олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой понадобилась помощь фанатов. С просьбой поддержать ее девушка обратилась в своем Instagram-аккаунте.
«Загадала одно желание, нужна ваша помощь. Если будет больше „да“ значит сбудется, если „нет“ — не судьба», — написала 24-летняя фигуристка.
Обращение Сотникова прикрепила к фотографии, на которой во всей красе показаны ноги спортсменки. Вероятно для того, чтобы повысить шансы на успех задуманного предприятия.
Что за желание было загадано, Аделина Сотникова не рассказала, но пообещала приоткрыть завесу тайны позже.
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, Сотникова 1 июля отметила свой 24-й день рождения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провела этот праздничный прославленная фигуристка.
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