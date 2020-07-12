Три человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета под Тверью

Три человека пострадали в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области.

Как стало известно 5-tv.ru, авиаинцидент произошел в 12.44 в районе населенного пункта Василево Калязинского района Тверской области. При жестком приземлении пострадали три человека, в том числе один ребенок. По предварительной информации, жертв нет. Подробности ЧП устанавливаются.