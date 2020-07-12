«Я люблю тебя»: Лиза Арзамасова поздравила «Орленок» с юбилеем

Актриса Лиза Арзамасова поздравила легендарный лагерь «Орленок» с юбилеем. В этом году детскому центру исполнилось 60 лет. 25-летняя актриса стала почетным гостем на празднике.

«Атмосфера в лагере — потрясающая! Место силы, территория детства, солнцем все заполненное! Пусть это не прекращается никогда! Успеха и процветания, детских улыбок, энергии, здоровья и радости всем сотрудникам лагеря! „Орленок“, я люблю тебя! С днем рождения!» — написала Лиза Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

Чтобы попасть в детский центр, Арзамасова впервые с начала пандемии коронавируса воспользовалась самолетом. Об этом девушка сообщила в сторис на своей странице в Instagram. В «Орленке» Лиза Арзамасова пообщалась с участниками смены, послушала, как они поют песни, и попробовала печеную картошку с солью.

«В детстве не любил ездить в лагерь, но будь там ТАКАЯ вожатая — все лето не вылезал бы. А на фото Вы, почему-то, похожи на выпускницу…»

«Присоединяюсь к поздравлениям самому известному пионерскому лагерю страны»

«Как же круто состоять в окружении таких замечательных деток, педагогов, и вообще таких людей!» — написали фолловеры.

Год назад Арзамасова уже посещала детский центр. Тогда она стала вожатой «Орленка». Она на один день попробовала себя в роли наставника для детей. Актриса признавалась, что это помогло ей переосмыслить, как нужно воспитывать подрастающее поколение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты поддержали Арзамасову в ее романе с Авербухом.