«Это ваш выбор»: фанаты поддержали Арзамасову в ее романе с Авербухом

Актриса Лиза Арзамасова столкнулась с волной осуждения после того, как общественности стало известно о ее романе с фигуристом Ильей Авербухом. Причиной тому послужила большая разница в возрасте между влюбленными — артистке всего 25 лет, в то время как ее избраннику 46. Накануне девушка обратилась к поклонникам в Instagram, чтобы объяснить, что ее личная жизнь не может быть общественным достоянием, и после получила множество откликов.

Кадр, которым поделилась актриса сегодня, запечатлел ее в движении. Девушка стоит на черном фоне со светящимся ромбом, запрокинув голову. Она держит пиджак, который почти взлетает над ее головой. Одета Лиза в светлые брюки, черный кружевной топ и туфли на шпильке.

В комментариях к ее посту со снимком, фанаты начали писать ей слова поддержки.

«Лиза, ты классная, не слушай хейтеров»

«Это ваш выбор, глупо осуждать за сделанное, разве не так? А фотки у вас очень красивые»

«Драйвово»

«Очень пластично»

«Держись! Дальше будет легче!»

«Мне кажется, это ваш выбор, с кем и как строить личную жизнь. Почитала, восхищаюсь», — писали почитатели Арзамасовой.

Instagram @liza_arzamasova

О романе 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха стало известно не так давно. Позже сам фигурист в беседе с 5-tv.ru подтвердил романтические отношения со звездой «Папиных дочек». Также пару удалось снять вместе любопытным папарацци. Как рассказывал 5-tv.ru, позже Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с фигуристом.