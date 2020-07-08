«Думал, военкомат»: в сети появилось видео с Бари Алибасовым из психиатрической клиники

В сети появилось видео первого посещения Бари Алибасова в психиатрическом учреждении. Момент встречи Алибасова-младшего и его отца обнародовал PR-менеджер артиста Вадим Горожанкин. В ролике показано, как родственники встречаются в приемном покое. В кадре сын рассказывает отцу, что он попал в психбольницу месяц назад. Продюсер ответил, что про июнь он «ничего не знает».

«Ты в больнице уже месяц», — рассказывает Бари-младший.

В ролике известный продюсер признается сыну, что когда попал в медицинское учреждение, вообще не понимал, где он находится и что с ним происходит. Также Алибасов-старший добавил, что думал, что оказался в военкомате, но врачи его огорчили.

«Я говорю — военкомат? А они говорят: ты в больнице», — говорит продюсер.

Алибасов-старший также заметил, что не знает, какой сейчас месяц и день недели. Кроме того, пожаловался, что у него болит и кружится голова, а при поступлении в больницу он не мог даже ходить.

«У меня так все болит, голова кружится! Я ходить не мог!» — жалуется Бари Каримович.

Проблемы с психикой у Бари Алибасова начались после отравления средством для чистки труб «Крот» в июне 2019-го. Тогда после выписки из больницы, артист начал вести себя неадекватно не только в реальной жизни, но и в студиях телешоу. Общество расценило отравление пиар-ходом и инсценировкой, но позже его PR-менеджер попытался опровергнуть слухи.

2020-й начался у Алибасова с очередных скандалов. Продюсера обвинили в том, что он якобы обманным путем переписал на себя квартиру своей супруги Федосеевой-Шукшиной, а в начале июня вообще пропал. Позже выяснилось, что Алибасов все это время находился на лечении в наркологической больнице. 25 июня именитого пациента перевели в психиатрическую клинику с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказал об иске Бари Алибасова-младшего семье Шукшиных.