Россиян освободили от всех расходов на электросчетчики и от их поверки

Физические лица в России теперь освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Как сообщает «Российская газета», распоряжение Минэнерго позволит частным потребителям электроэнергии сэкономить от пяти до 20 тысяч рублей.

По данным издания, отныне расходы на установку электросчетчиков переложили на гарантирующих поставщиков и сетевые компании, которые в сотрудничестве с региональными властями будут решать, какие приборы устанавливать в многоквартирных и частных домах — обычные или так называемые интеллектуальные.

Кроме того, частные лица теперь также не несут ответственности за поверку и обслуживание данных приборов.

Отмечается, что распоряжение ведомства касается только электросчетчиков, установка и поверка приборов учета горячей и холодной воды по-прежнему — зона ответственности квартиросъемщиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умные счетчики облегчат жизнь россиян с 1 июля.