К 60-летию Всероссийского детского центра «Орленок» «Почта России» выпустила праздничный почтовый штемпель. Им сегодня, в день рождения легендарного лагеря, проштамповали письма и открытки, в которых ребята, отдыхающие в юбилейную смену, поделились своими впечатлениями от праздника с родными и друзьями.



Еще один подарок сделал детям «Росморпорт». В акватории «Орленка» в Черном море встал на рейд трехмачтовый парусник «Херсонес». Отдыхающие смогли совершить морскую экскурсию вокруг учебного фрегата.

Кроме того, на море состоялись соревнования на шлюпках Ял-6 между лагерями «Штормовой» и «Дозорный». А на пляже ребята постарше состязались в водном волейболе и фрисби, а самые младшие «орлята» соревновались в скорости и ловкости в «Веселых стартах».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в этом году из-за эпидемиологической ситуации торжества проходят не только в самом лагере, но и в онлайн-формате. Помимо почти двух тысяч участников смены, в празднике в социальных сетях принимают участие сотни тысяч «орлят» из разных стран мира. Поздравительную телеграмму участникам юбилейных мероприятий ранее направил и президент России Владимир Путин.